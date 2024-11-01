İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar sonrası sağlık sektöründe alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, Meclis Başkanlığı seçimi ve ekonomik duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

“İdari anlamda bir ihmal varsa, gereken cezai işlemler yapılmalıdır.” diyen Oğuz, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre Oğuz, Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda ülkenin gündeminde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğuz, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yaşanan ve ülkeyi derinden sarsan olayın herkes için büyük üzüntü kaynağı olduğunu belirterek, “Bu tür olaylar olağan değildir ve hepimizi derinden etkiledi. Sağlık Bakanlığımız ve Başbakan Ünal Üstel konuyu yakından takip ediyor” dedi.

Yenidoğan bölümünün prematüre bebekler için özel bir birim olduğunu vurgulayan Oğuz, bu bölümde çalışan personelin uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olduğunu, ancak olası hataların önüne geçilmesi adına gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

-"İdari anlamda bir ihmal varsa, gereken cezai işlemler yapılmalıdır”

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, “Ortada bir hata veya ihmal varsa, gereken kararı yargımız verecektir. İddialar mevcut, ancak kesin bir yargıya varmadan önce detaylı bir araştırma yapılması şarttır. Başbakanımızın da vurguladığı gibi, kamuoyunun vicdanında karşılık bulacak bir sonuca ulaşılması önemlidir. Eğer idari anlamda bir ihmal varsa, gereken cezai işlemler yapılmalıdır.” dedi. Oğuz, sorumluların belirlenmesi durumunda gerekli cezai işlemlerin yapılacağını vurguladı.

-“UBP için meclis başkanlığı seçimi sonuçlandı, CTP’yi de mecliste görmek istiyoruz”

Meclis Başkanlığı seçim sürecine de değinen Oğuz, sürecin Meclis İç Tüzüğü’ne uygun olarak yürütüldüğünü ancak 15 turluk bir oylama sürecinin yaşanmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Oğuz, UBP olarak sürece ilişkin kendi içlerinde öz eleştiri yaptıklarını belirterek, “UBP için Meclis Başkanlığı seçimi sonuçlanmıştır. 26 kabul, 23 ret oyu ile Ziya Öztürkler Meclis Başkanı ilan edildi.” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü meclisin yeniden açılacağını belirten Oğuz, meclise gideceklerini ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in Meclis Genel Kurulu’nu açacağını kaydetti.

Meclis’in çalışması gerektiğini ifade eden Oğuz, CTP’yi de mecliste görmek istediklerini ifade etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bütçe açığını 17 milyar 618 milyon TL olarak açıkladığına da değinen Oğuz, Covid-19 süreci sonrasında ülkelerin ekonomik dengeleri yeniden gözden geçirdiğini belirtti.

-“Acil ihtiyaçların karşılanmasına öncelik vereceğiz”

2025 bütçesinde mali tedbirler alacaklarını ancak acil ihtiyaçların karşılanmasına öncelik vereceklerini dile getiren Oğuz, “Sağlık ve eğitim gibi acil ihtiyaçlar bütçede öncelikli olacak. Maliye Bakanlığımızın bütçeye ilişkin tedbirleri var. Ancak tedbir ne olursa olsun vatandaşın acil ihtiyaçları öncelik olacak. Başbakanımız bu ihtiyaçların sonuçlanması yönünde tüm bakanlıklara gereğini Bakanlar Kurulu toplantısında iletti. Biz başladığımız projeleri hükümet olarak bitirmek ve ülkemizin projelerden ötürü kazanım içerisinde olmasını istiyoruz. UBP her zaman yatırımlarda öncü olmuştur ve olmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin mali desteğinin önemine vurgu yapan Oğuz, hükümet olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, gerekli tedbirlerin alınacağını ve vatandaşa hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.