ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, koleksiyon, Dalkılıç’ın Pakistan seyahatinde çektiği, toplumsal ve bireysel yaşama dair derin izler taşıyan fotoğraflardan oluşuyor.

Küratörlüğünü Oya Silbery’nin yaptığı sergideki fotoğraflar, toplumsal ve siyasal açıdan ihmal edilmişlik, yetersiz eğitim, kötü ekonomik koşullar ve kültürel yozlaşma gibi faktörlerin birey ve topluluklar üzerindeki etkilerini yansıtıyor.

Sergi, ARUCAD Art Space’te hafta içi 08:30-17:30, Cumartesi 08:30-13:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.