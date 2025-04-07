İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak, tahliye talebinde bulundu.

Raporların kişilere ilişkin malvarlığı, banka hareketleri, şirket kayıtları gibi tespitlere yönelik olduğu, herhangi bir hukuki değerlendirme içermediği ve düzenlenmesinde acele edildiği öne sürülen dilekçede, bu nedenle bir kısım maddi tespitlerin eksik ve hatalı yapıldığı savunuldu.

Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma aşaması ile hakimlik sorgusunda rapordaki tespitlerden hangilerinin, ne şekilde, hangi suçu oluşturduğuna ilişkin açıklamada bulunulmadığı ve bu yönde bir soru sorulmadığı iddialarına yer verildi.

İmamoğlu hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi istenen dilekçede, tutukluluğun devamına karar verilmesi halinde dosyanın, itirazın incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.