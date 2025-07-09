Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamındaki duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili "Sayın Bahçeli böyle bir ifade kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" diye konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a "Bahçeli dün konuşmasında İmamoğlu davasının TRT'de yayınlanmasına destek verdi siz ne söylersiniz?" diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefetin davanın canlı yayınlanması talebine destek vermişti.

Bahçeli, " CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. " demişti.

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Bahçeli'nin bazı belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamındaki duruşmaların canlı yayımlanmasına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa ve mevzuat değişikliği sağlanabilirse, Meclisin takdirindedir bu. Canlı yayımlama ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183'üncü maddesinde bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.