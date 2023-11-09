Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), bugün Asgari Ücret Saptama Komisyonunun resmi olarak masaya çağırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun dün yaptığı basın açıklamasının ardından, Hür-İş Federasyonu vakit kaybetmeden bakanlığa resmi yazılı bildirimde bulunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Asgari ücrete mahkûm olan çalışanlar, hayat pahalılığı ve zamlar karşısında aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız.

Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesine göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 2023 yılının üçüncü asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ettik. Bu talebimize geri dönüş süresi yasada belirtildiği hali ile ‘istem tarihinden başlayarak 15 günü aşamayacağı’ şeklinde yer almaktadır”