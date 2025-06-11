Polis, Dipkarpaz’da hür eşeğe sigara veren şahsın tespit edilerek, 173 bin 876 TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’dan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz bir şahsın aracından hür eşeğe sigara verip yemesine sebep olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Polis Karakoluna şikayet yapılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dipkarpaz Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek, Hayvan Refahı Yasası'na aykırı işlemiş suç nedeniyle Veteriner Dairesi tarafından 173 bin 876 TL idari para cezası verildi.