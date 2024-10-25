"67 önerge onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne iletildi"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümetin Bakanlar Kurulu’ndaki sözcüsü olarak görevlendirildiğini, bundan sonraki süreçte geçirilen önemli kararların basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında 67 önergenin onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne iletildiğini belirten Berova, piyasadaki fiyat denetiminin etkin şekilde yapılabilmesi için de adım atıldığı bilgisini verdi.

-Başbakan Üstel'e ve kabine üyelerine teşekkür etti

Özdemir Berova, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında kendisine hükümet sözcülüğü görevinin tevdi edildiğini belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e ve kabine üyelerine teşekkür etti.

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının iki bölümde gerçekleştirildiğini, ilk bölümde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ulusal ve uluslararası son siyasi gelişmelerle 2025 ekonomisinin değerlendirildiğini belirten Berova, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yapılan toplantının ikinci bölümde 67 önergenin geçirilerek Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne iletildiğini söyledi.

-Geçirilen öneriler

Berova, şu bilgileri verdi:

“Geçirilen önergeler arasında inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile inşaat alanlarında ve inşaat işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları, Avrupa Birliği inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Diğer yandan mal ve hizmetlerin etiket tarife ve fiyat listeleri tüzüğünde yer alan elektronik etiket uygulamasını başlatmak ve fiyatların bakanlık tarafından izlenmesini sağlayarak piyasa fiyat denetimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla Etiket Tarife ve Fiyat Otomasyon Kurulumunun hızlıca yapılabilmesi için yasa gücünde kararname geçirilmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın Anayasası olarak kabul edilen 41/2019 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasının uygulanması esnasında pratikte yaşanan sıkıntıları gidermek adına hazırlanan değişiklik yasa tasarısı da onaylanarak meclise sevk edilmiştir.

Ayrıca vefat edenlerin beyan edilmeyen gelirleri ile vefat ile devreden malların vergilendirilmesi ile ilgili değişiklik yasa tasarısı onaylanmıştır. Bakanlar kurulundan geçen bu önerge, 6 Şubat depreminde vefat eden ailelerin şehit ve görev şehidi sayılmaları nedeniyle, şehit veya görev şehidi, hadise kurbanı olduğu Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış kişilerin ve ilan edilmiş ailelerin tereke vergisinden muaf tutulmasını içermektedir.”