Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Hükümet yetkililerinin toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Birlik, dokuz gündür sürdürdüğü eylemlerine devam edecek.

Hükümetin hayvancılık politikalarını protesto için 9 gündür Lefkoşa’da eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 16.00 sıralarında hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova katıldı. 3 saat 10 dakika süren toplantıda, bakanlar 3 kere makam odasına geçerek kendi aralarında değerlendirme yaptı.

-Naimoğulları, hayvancıları bir ay canlı hayvan satışını durdurma kararına uymaya çağırdı

Toplantının ardından bakanlık önünde açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümet yetkililerinin anlayışının yanlış olduğunu kaydederek, “Bu anlayışla hiçbir yere varamayız.” dedi.

“Hiçbir konuda uzlaşı yoktur, eylem devam ediyor” diyen Naimoğulları, çözüm bulunması için toplantıda her yolu denediklerini söyledi. Naimoğulları, “İçimizden biri olan Hüseyin Çavuş, Ekonomi Bakanından daha katı davrandı.” diyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'a sitem etti.

Naimoğulları, bundan sonra izleyecekleri yolu ve eylemlerinin ne şekilde devam edeceğini kendi aralarında değerlendireceklerini de belirtti.

Bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını da hatırlatan Naimoğulları, hayvancıları bu karara uymaya çağırdı.

-Çavuş: “Kapılarımız açık”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da bakanlık toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çavuş’a, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova eşlik etti.

Eylem öncesinde ve eylem süresinde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile iyi niyetle müzakere ettiklerini kaydeden Çavuş, bugünkü toplantıda da aynı tutumu izlediklerini belirtti.

Toplantıda, et ithalatı konusunda iki maddede uzlaşıya yaklaştıklarını ve bir noktaya geldiğini ancak diğer konularda yakınlaşma olmadığını aktaran Çavuş, “kapılarımız açık” diyerek uzlaşının sağlanabilmesi için yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Et ithalatı konusunda hükümetin kararlı olduğunun altını çizen Çavuş, bir soru üzerine, etin oteller için ithal edileceği iddiasını yalanlayarak, dar gelirlinin ete ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

- “Bu hafta 20 ton 880 kilogram et gelecek”

“Bu hafta içinde 3 sevkiyat yapılacak ve 20 ton 880 kilogram et gelecek. Akabinde ihtiyaca göre miktar değerlendirilecek.” ifadelerini kullanan Çavuş, Hollanda’dan gelecek etin Avrupa menşeli olduğunu belirtti. “Hastalıklardan ari ülkelerden” et gelmesi konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Çavuş, ithal etin gelecek hafta reyonlarda yer alacağını da söyleyerek, etin satılacağı marketlerde eksi 18 derece reyon ve jeneratör olması kuralını da aktardı.

Hükümetin üretici dostu kimliğiyle politikalar ürettiğini vurgulayan Çavuş, “Gelmiş geçmiş hükümetler içinde en fazla denetim yapan hükümetiz” diyerek, denetimlerle ilgili bazı detaylar paylaştı.

Çavuş, hükümetin narh uygulamasının 19 Haziran’a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.