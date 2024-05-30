Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün toplanan Komite gündemindeki dört yasa tasarısını görüştü, üçünü onayladı, birini ise görüşmeye devam edecek.

Komite, sırayla, “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”, “Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İlk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele alan Komite, tasarıyı oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite, daha sonra, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Bu tasarı da, oy çokluğu ile onaylanarak Genel Kurula sevk edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi üçüncü olarak “Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi tasarıyı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite, son olarak “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Genel görüşmesi yapılan tasarıyla ilgili çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Planlama ve İnşaat Dairesi, Trafik Dairesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nden yetkililer ile trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.