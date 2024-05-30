New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tahminlerin altında büyümesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 38.368,35 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 5.259,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 16.878,62 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü. Büyüme verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonun tüketici harcamalarının azalmasının bir yansıması olduğunu belirten analistler, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yazılım şirketi Salesforce'un hisselerinde yaşanan düşüş, piyasalardaki negatif seyirde öne çıktı. Şirketin hisseleri, Salesforce'un finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 20'nin üzerinde düştü.