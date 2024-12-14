Fileleftheros’un haberi “Hükümet Ortaklarına Faydalı Rehber… Milletvekillerinin ev ödevi için Hükümetin İcraatlarıyla İlgili Not” başlığıyla aktardı.

Habere göre hükümet ortağı parti milletvekillerine, evde meclis konuşmalarına hazırlanırken yardımcı, yıl içerisinde hükümet tarafından yapılan icraatları unutanlara hatırlatma olsun diye gönderilen bilgilendirme yazısı hükümetin icraatı olduğundan şüpheli olanlara verilecek cevaplar açısından bir rehber niteliğinde.

Saray’dan gönderilen yazı, 12 iç ve dış eksende hareket ediyor: ekonomi, pahalılık-topluma destek, maaş yeterliliğinin desteklenmesi, eğitim, demografi, sağlık, Mülteciler, dijital dönüşüm, çevre ve enerji, dış politika, çözülmüş kronik meseleler ve hükümet icraatlarının etkin uygulanması.

Gazete, Hristodulidis’in milletvekillerinin evdeki çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bu yardım yazısını (not) gönderdiğini ve Rum meclisinde pazartesi günü başlayacak 3 günlük bütçe maratonunda ne kadarının dikkate alacağının merak konusu olduğunu yazdı.