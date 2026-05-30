Politis halen gerçekleştirilen feribot seferlerinin Orta Doğu bölgesinde yeni olumsuz gelişmeler olmaması halinde eylül ayına kadar devam edeceğini yazdı. Bin 800 yolcu kapasiteli feribotun, perşembe ve cuma günleri Hayfa’dan yola çıkarak Larnaka’ya varacağını, cumartesi günü ise geri döneceğini belirtti.

Gazete, kısa süre önce uluslararası medyada, on yıllar sonra Lübnan-Güney Kıbrıs feribot seferlerinin de yeniden başlayacağı haberi yayımlandığını aktardı.

Habere göre, seferler Abou Merhi Agency’nin şubesi olan Cedar Waves denizcilik şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Şirket Cünye-Larnaka arasında yapacağı seferler için rezervasyon kabul edeceği internet sitesi de oluşturdu.