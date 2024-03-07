Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Başkanlık görevine gelmesinin üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle önceki akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar, iç cephede tepkilere neden oldu.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in açıklamalarının “siyasi cephede fitili ateşlediğini” ve Haziran ayında yapılacak çifte seçimin propagandalarını resmen başlattığını yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, basın toplantısından kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın kayda değer olduğunu ve Dimitriu’nun ilk kez, şahsen Hükümet ve Hristodulidis aleyhinde sert eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Dimitriu’nun, yaptığı açıklamalarla seçime kadar DİSİ’nin hangi yolu izleyeceğine dair ipuçları verdiğini kaydeden gazete, DİSİ’nin izleyeceği yolun, anketlerde çıkan daha aktif muhalefet talebine dair sonuçlarla da ilişkisi bulunduğunu yazdı.

Gazete, Başkanlık’tan yapılan açıklamada DİSİ ile AKEL’in görüş birliği içinde olduğuna dair açıklama yapıldığını ve DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kulas’ın, bu açıklamaya sert tepki göstererek, Hükümet’in bu kanıya nasıl vardığını sorguladığını kaydetti.

Habere göre Kulas, ekonomideki istikrarın tehlikeye girdiği dönemde (ipotekli malların zararına satılması) DİSİ’nin sorumluluk bilinciyle AKEL’in ve ELAM’ın karşısında durduğunu ve DİSİ’nin desteği sayesinde Hükümetin bir bütçesi olduğunu anımsattı.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu ise, adam kayırmacılık ve iç cephedeki çatışmalar konusunda Hristodulidis’e yüklenerek, Hristodulidis’in her fırsatta bu gibi durumlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladığını; ancak kesintisiz 9 yıl boyunca, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağ kolu olarak hizmet ettiğini unuttuğunu söyledi.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda vatandaşın yaşadığı problemler için çözüm önerilerinde bulunduğunu ve ülkeyi ileriye taşıyacak vizyonla ilgili öneriler sunduğunu kaydederek, DİKO’nun mevcut hükümeti destekleyen en büyük parti olarak, hükümet programının uygulanmasında belirleyici rol üstleneceğini belirtti.

Gazete, DİPA ile EDEK’in ise Hristodulidis’e destek belirttiğini yazdı.