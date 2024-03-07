Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Vasiliko bölgesinde inşa edilmesi planlanan ve bu amaçla Çinli bir şirkete verilen; sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesi işlemini gerçekleştirecek santral ihalesi çerçevesinde Çinli şirkete ek bir ödeme yapmayacaklarını açıkladı.

Politis gazetesi, Rum hükümetinin, sıvı haldeki doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline döndürecek bir santralin Vasiliko bölgesinde inşa edilmesi amacıyla Çinli bir şirketle anlaştığını ancak şirketin ek ödenek istemesi üzerine projenin çıkmaza girdiğini yazdı.

Çinli şirketin Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne başvurduğunu da hatırlatan gazete, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasi’nun ise dün yaptığı açıklamada, şirkete ek ödeme yapmalarının söz konusu olmadığını yinelediğini aktardı.

Papanastasiu, Çinli şirkete yönelik girişimlerinin sürdüğünü ancak uzlaşıya varılmaması durumunda, şirketle anlaşmanın feshedilmesi yoluna gitmeleri gerekebileceğini sözlerine ekledi.