Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik son dönemde artan mülteci akını sebebiyle başlattığı girişimler çerçevesinde AB’nin, Mısır için alınan kararları Lübnan için de almasını istedi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, kaçak göç konusunda Lübnan’daki temasları konusunda Avrupa Komisyonu Başkanını bilgilendirdiğini ve sürekli temas halinde olduklarını söylediğini yazdılar.

Hristodulidis, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le bazı konularda uzlaştıklarını ve birlikte yeniden Lübnan’ı ziyaret etme ihtimalleri olduğunu belirtti. Rum lider, “Önemli olan uzlaştıklarımızın uygulanmasıdır” şeklinde konuştu.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de dün yaptığı açıklamada, mülteci akınlarının önlenmesi yönündeki girişimlerinin şu an için AB’ye odaklanmış olduğunu ve AB’nin Mısır’a yönelik mevcut olan paketi gibi bir paketin Lübnan için de uygulamaya konmasını istediklerini belirtti.

Letimbiotis ayrıca, mülteci akınları konusunda Rum Dışişleri Bakanının da Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve diğer bazı ülkelere ziyaretler yapacağını vurguladı.

-DİSİ Başkanı Suriyelilere koruma statüsünün otomatik verilmesinin iptalini istedi

Gazete bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriyelilere hukuki koruma statüsünün otomatik verilmesi uygulamasının kaldırılması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Dimitriu; partisinin gerek Avrupa Halk Partisi gerekse AB nezdinde bu kararın alınması adına baskılarını arttıracağını belirtirken mülteci sorununun alınacak katı önlemlerle çözülebileceğini sözlerine ekledi.