Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan ziyareti Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Başkan (Cumhurbaşkanı) Olarak Azerbaycan’da” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs ziyaretine hazırlandığını, Güney Kıbrıs’ın ise her şeyin daha iyi olacağı ve ilerleme kaydedileceğine dair ümitli olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin ayrıca Türk tarafının, AB’nin jestine karşılık vereceğini de umut ettiğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk basınında yer alan açıklamalarına atıfta bulunarak, Tatar’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine önümüzdeki günlerdeAzerbaycan'a gideceğini yazdı.

-Hristodulidis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının; Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes için olumlu koşulların nasıl oluşturulabileceğine dair spesifik planlamaya sahip olduğunu belirtti.

Hristodulidis, çabaların müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanması temennisini de yineledi.

Hristoduldis, Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeyi ilişkilendiren Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi temelinde, durumların nasıl gelişeceğini görmeyi beklediklerini de ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanacağına dair umutlu ve hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Holguin’in 7-14 Mayıs tarihlerinde adada olmasının beklendiğini söyledi.

Hristodulidis Holguin ile iki görüşme yapacağını ifade etti.

Gazete Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar ile de iki görüşme yapmasının beklendiğini yazdı.