Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Brüksel’deki zirve sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye ile AB arasındaki yeniden yakınlaşmanın Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesinden geçtiğini” söylediğini iddia etti.

Politis gazetesi: “Macron’dan Erdoğan’a Mesaj – Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanlarının Çarşamba Günü Gerçekleştirdikleri Görüşmede Macron Erdoğan’a AB-Türkiye İlişkilerinde Esaslı İlerlemenin Şartının Kıbrıs Sorunu Olduğunu Söyledi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde önceki gün yaptığı açıklamasındaki iddialarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Erdoğan ile Macron’un Çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmede Erdoğan’ın, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi arzusunu dile getirdiği, Macron’un ise AB-Türkiye ilişkilerinde özlü ilerleme sağlanmasının şartının Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi olduğu yanıtını verdiği iddiasında bulundu.

Macron’un bu tutumunun çok önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin girişimi ve AB tarafından kişisel temsilci atanmasının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve AB’nin en güçlü ülkelerinden birinin bu mesajı iletmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, “Bundan sonra, Sn. Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanına söylediklerinin ne kadarını hayata geçireceğine bakacağız” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Erdoğan’ın tezlerine ilişkin değerlendirmesini, Türkiye’nin gümrük birliğinde, girişlerin serbestleşmesinde ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmesine yönelik arzusunu temel alarak yaptığını da vurguladı.

- “AB Orta Doğu’da daha etkin olmalı”

Zirveye ilişkin açıklamalarında Orta Doğudaki gelişmeler konusuna da değinen Hristodulidis, AB’nin bölgede belirleyici rol üstlenmesi gerektiği inandıklarını, dönem başkanlığını devraldıklarında bu hedefi ileri götüreceklerini söyledi.

Hristodulidis, bölge ülkelerinin liderleri ile Hindistan Başbakanının da yer alacağı gayrı resmi bir zirvenin 2026 yılı Nisan ayında gerçekleştirileceğini belirtirken, Gazze Şeridi’nde yaşanan gelişmelerin “insanlık trajedisi olduğunu” vurguladı.

Zirvede güvenlik ve savunma konularının da ele alındığını, tüm üye ülkelerin, AB savunma sanayinin güçlendirilmesine yönelik yatırımları tanıdıklarını belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın girişimleri sonucunda ise, AB’yi tehdit eden ve iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermeyen üçüncü ülkelerin faydalanamamasını sağlayacak bir paragrafın eklendiğini ifade etti.

Hristodulidis, Rum savunma sanayinin gelecek vadettiğini ve büyük AB ülkelerinin programlarına katılım gerçekleştirdiklerini belirtirken, RMMO’nun üçüncü ülkelerden gerçekleştireceği alımlarda, yüzde 15 yerli şirket ortaklığı şartı getirdiklerini de hatırlattı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “AB-Türkiye İlerlemesi-Kıbrıs Sorunu Birbirleriyle İlişkili – Macron’un Erdoğan’a Brüksel’deki Görüşmede Söylediklerinden Lefkoşa Memnun” başlıkları altında yansıttı.