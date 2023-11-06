Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Larnaka Havaalanında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le biraraya geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşamüzeri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le biraraya geldiğini ve Kıbrıs sorununun yanı sıra İsrail-Filistin çatışması ve Filistin’e yönelik insani yardım planının ayrıntılarının ele alındığını yazdılar.

Habere göre, Hristodulidis Blinken’le görüşmesi konusunda yaptığı açıklamada, Blinken’in Güney Kıbrıs’ın tüm komşularıyla mevcut olan iyi ilişkilerini göz önüne alarak kendilerinin yaklaşımını memnunlukla karşıladığını ifade etti.

Kendilerinin Gazze’ye yardımın nasıl yapılacağına, hangi belirli adımların atılacağına dair bir belgeleri olduğunu, Fransa’yla da paylaşılan bu belgeyi Blinken’e de sunduğunu ifade eden Hristodulidis, söz konusu planın ayrıntılarının bu hafta Fransa tarafından gerçekleştirilecek zirvede ele alınacağını vurguladı.

Hristodulidis, Gazze’ye insani yardımın kesintisiz sürmesi için çaba sarf ettikleri belirtirken Fransa ve diğer ülkelerin Güney Kıbrıs’ın planının benimsemiş olmalarının önemine de dikkat çekti.

Hristodulidis, Gazze’ye yapılacak insani yardımların Hamas’a değil oradaki halka ulaşabilmesi adına İsrail ve BM’yle de temas içerisinde olduklarını belirtti.

- -Ürdün Kralı’yla telefon görüşmesi

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in dün ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması konusunun ayrıntılarının ele alındığını yazdı.