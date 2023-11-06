Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin, Hamas’ın rehin aldığı yurttaşları için dün akşam, Limasol’da dua ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, dünyanın her yerindeki İsraillilerin, 7 Ekim’den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan yurttaşları için buluşma düzenlediğini ve bu buluşmaların Güney Kıbrıs ayağının dün akşam, Hahambaşı Arie Zeev Raskin ve yaklaşık 150-200 kişinin katılımıyla Limasol’da gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, “Miltos ve Hristos Hristoforu Amfitiyatrosu”na, rehin alınanlar için fotoğraflar ve çiçekler konulduğunu kaydederek, 7 Ekim’de duran hayatı sembolize edecek oyuncaklar, bebek arabaları ve gündelik eşyaların da etkinlikte yer aldığını belirtti.

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Haberde, polis denetiminde gerçekleşen etkinliğin, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın milli marşlarının okunmasıyla sorunsuz tamamlandığı ifade edildi.