Rum radyosu, elde ettiği bilgilere dayanarak Guterres’in Hristodulidis’e, genişletilmiş toplantı düzenleme planının, 15 Ekim’de yapılan gayriresmi akşam yemeğinde tartışılanlar doğrultusunda ilerlediğini ve tüm müdahil tarafların onayını aldığını söylediğini duyurdu.

Aynı bilgilere göre, önümüzdeki dönemde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo da, koordinasyon ve yerinde hazırlıklar için adayı ziyaret edecek. Guterres’in de bu toplantıdan bir sonuç elde etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Bu arada Hristodulidis, Bakü Konferansı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da kısa bir görüşme yaptı ve görüşmede, Kıbrıs konusu ele alındı.

Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopoulos, görüşmeyle ilgili açıklamasında Hristodulidis’in Hakan Fidan’a her türlü sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini ilettiğini söyledi.

Papadopulos, Hristodulidis’in Fidan’a, Avrupa Konseyi kararlarının uygulanması halinde karşılıklı fayda sağlayabilecek bir durum olabilmesine yönelik Avrupa Birliği’nde bir fırsat penceresi olduğunu hatırlattığını kaydetti.