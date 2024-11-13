Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Bakü’de dün düzenlenen 29’uncu Birleşmiş Milletler İklimsel Değişiklik Konferansı’na (COP29) katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in konferansta yaptığı konuşmada, karbon ayak izi küçük bir ülke olmasına rağmen Güney Kıbrıs’ın küresel karbondioksit salınımının azaltılmasına katkı koyacağını taahhüt ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın iklimsel değişikliğin etkilerini ölçmek için ekipler oluşturulması hedefiyle yakın zamanda, bölgesel düzeyde Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki İklimsel Değişiklik İnisiyatifi’ni uygulamaya başladığını kaydederek, iklimsel değişikliğin giderek kötüleşen sonuçlarıyla ilgili büyük endişe içerisinde olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın iklimsel değişiklikle mücadele için ne gibi faaliyetlerde bulunulduğunu da açıklayarak, kollektif eylem yapılması çağrısında bulundu.