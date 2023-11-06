Ortadoğu’daki gelişmeleri görüşmek üzere bölgedeki ülkelere yaptığı ziyaretler çerçevesinde dün kısa süreliğine Güney Kıbrıs’a da uğrayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le kısa görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığı bildirildi.

Alithia’ya göre, Hristodulidis Blinken ile görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde müzakerelerin koptuğu noktadan yeniden başlaması, özellikle BM Genel Sekreterinin bir yetkili atama kararı üzerinde durduklarını söyledi.

Bir gazetecinin, Türk tarafının BM Genel Sekreterinin temsilcisi olarak Julie Bishop’un atanmasını reddettiğini hatırlatması üzerine Hristodulidis, BM’nin bu konuda kendisine verdiği "temsilci atama konusu sona ermediği" cevabını Blinken'e aktardığını söyledi. BM’nin atama konusundaki çabalarının devam ettiğini söyleyen Hristodulidis, Blinken'in bundan haberdar olduğunu kaydetti.

-“BM’de bekleyen iki önemli konu”

Öte yandan Fileleftheros, Kıbrıs sorunu için bir temsilci atanması ve Güvenlik Konseyi’nin Pile anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yapması konularının BM'de bekleyen iki önemli konu olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi'nin, Genel Sekreterliğin temsilci konusunda çaba harcamakta olduğunu değerlendirmekle birlikte, ilan etme konusunu Orta Doğu’daki mevcut gelişmelerle ilişkilendirdiğini yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Blinken ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazete, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric’in 3 Kasım’da New York’ta basına yönelik düzenlediği rutin bilgilendirme toplantısında, Lacroix’in adayı ziyaretinde Pile’de varılan anlaşmanın uygulanmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas da BM Genel Sekreteri’nin bir temsilci atamasının, Rum halkına yeniden çözüm ümidi vereceğini söyledi.

Habere göre, 1963-64 ve 1974’te “Trahona”da (Kızılbaş) ölen Rumlar için dün düzenlenen anma töreninde konuşan Yorgallas, “Müzakerelerin yeniden başlamasını istediklerini ve bunun için yorulmadan çalıştıklarını” söyledi. “Bu çerçevede BM Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasının halkımıza yeniden ümit vereceğine ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını kolaylaştıracağına güçlü inancımız var” diyen Yorgallas “samimi ve yapıcı bir diyalogla Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşma dileği ve beklentisi” içerisinde olduklarını belirtti.

Yorgallas bekledikleri çözümü ise şu ifadelerle tanımladı: “ortak kabul görecek, vatanımızı kurtaracak, yeniden birleştirecek, modası geçmiş garantilerden ve işgal askerlerinden kurtaracak bir çözüm. Barış, güvenlik, işbirliği, refah ve ilerleme şartları altında denge ve eşitlik statüsünde yaşamasına ve geleceğe iyimser bakmasına olanak tanıyacak bir çözüm.”