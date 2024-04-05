Halkın Partisi (HP) hakkında soruşturma açılmış olmasına rağmen bazı üst düzey bürokratları kamu görevinden uzaklaştırma yönünde adım atmadığı ve devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle Turizm Bakanlığı’nı Sayıştay’a şikayet etti.

HP tarafından yapılan açıklamada, sahte diploma aldıkları gerekçesiyle hakkında polis soruşturması başlatılan bazı başka üst düzey bürokratların İçişleri Bakanlığı tarafından kamu görevinden uzaklaştırıldıklarına dikkat çekilerek Turizm Bakanlığının kendisine bağlı bulunan mukayyit konusunda bu yönde adım atmayarak devleti zarara uğrattığını iddia etti ve Sayıştay'ın inceleme yapmasını talep etti. Açıklamada başvurunun Kamu Görevlileri Yasası; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile Sayıştay Yasası çerçevesinde yapıldığına dikkat çekildi.