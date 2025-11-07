Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Devran Vudalı, hükümete eleştirilerde bulunarak erken seçim çağrısı yaptı.

HP’den yapılan açıklamaya göre Vudalı, “halkın sesini duymayanlara, sorunlara çözüm üretemeyenlere” verilecek cevabın sandık olduğunu belirtti.

Vudalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gözlerimizin önünde bir ülke eriyor. Evlatlarımız ihmaller yüzünden hayattan koparılırken, geleceğimiz olan gençlerimiz bu topraklarda bir gelecek görmeyip umutlarını bavullara doldurarak göç ediyor. Vicdanlarımız kan ağlıyor; masum sokak hayvanları sistematik bir vahşetle katledilirken hükümet hiçbir önlem almıyor, okullarımız çocuklarımızın başına yıkılıyor. Bir yanda bunlar yaşanırken, diğer yanda ülkenin itibarı kara para iddialarıyla lekeleniyor. Ve tüm bu enkazın ortasında, birileri hâlâ koltuklarına yapışmış, 'hükümetçilik oynayarak' ülkeyi yönettiklerini iddia ediyor. Bu bir yönetim değil, bir tükeniştir.” ifadelerini kullandı.

Halkın bunu hak etmediğini kaydeden Vudalı, erken seçim çağrısı yaptı.