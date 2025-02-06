Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay,  6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli  depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

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-#isiasortakdavamız

Özersay X hesabından  yayımladığı mesajda, “Hava buz gibi, tam iki yıl önce binlerce canı, insanımızı, çocuklarımızı yitirdiğimiz o kara gün gibi, Adalet için, bir daha yaşanmaması için unutmayacağız, unutturmayacağız." diyerek  #6şubatdepremi, #adaletistiyoruz ve #isiasortakdavamız etiketlerini paylaştı.

 

 

Kaynak: rss