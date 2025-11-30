Halkın Partisi'nden (HP) bir heyet köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Aydınköy, Gaziveren ve Doğancı'yı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi ve sıkıntıları dinleyerek soruları yanıtladı.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, bölge ziyaretleri sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a Genel Sekreter Turgut Alas, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Lefke İlçe Başkanı ve MYK üyesi Murat Helvacı, Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü, Girne İlçe Başkanı ve MYK üyesi Neşe Anibal, Mağusa İlçe Başkanı ve MYK üyesi Duygu Uzun, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, Parti Meclisi üyeleri Mehmet Özbilgehan, Enver Öztoprak, Lefkoşa İlçe Yönetim kurulu üyeleri Kürşat Dunki, Kurtuluş Sözmen ile Salahattin İskifoğlu ve bazı parti üyeleri eşlik etti.

- Özersay

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Geçmişte hangi partide yer almış olursa olsun bu ülkeyi seven her vatandaş için Halkın Partisi bir alternatiftir, bir seçenektir. O nedenle geçmişte başka siyasi partilere oy vermiş, gönül vermiş ve bugün rahatsız olan vatandaşlar alternatifsiz değildir.” ifadelerini kullandı.

Özersay, Halkın Partisi’nin bozulan düzende temiz siyaset çizgisiyle gerçek bir alternatif olduğunu belirtti.

- Alas

HP Genel Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Alas da, Hal Yasası oybirliğiyle geçmesine rağmen tüzüklerin yapılmadığını ve yasanın yürürlüğe konulmadığını ifade etti.

Bu yasayla "sözde ucuzluk getireceğini ancak gereken adımların atılmadığını savunan Alas, üreticinin de vatandaşın da toptancının insafına terk edildiğini ileri sürdü.