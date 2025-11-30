Gönyeli ve İskele’de alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı kazalara neden olan sürücüler tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Gönyeli’de Korhan Üstüner (E-49) 221 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki ZM 676 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Korhan Üstüner, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan İskele’de Mırjalol Davronov (E-29) 83 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı KZ 428 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, polis kontrol noktasını görüp geri geri gitmeye çalışırken arkasında duran Yağmur Lehiani (K-34) yönetimindeki LT 567 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Davranov, alkollü araç kullanma suçundan tutuklandı.