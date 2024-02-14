BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’la ilgili ikinci tur seyahatinde ilk durağının Londra olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2’inci Seyahatine Londra’dan Başlayacak” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, iki tarafla temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmeden önce Londra’ya uğrayacağını yazdı.

Holguin’in şu anda Kolombiya’da olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması hedefiyle, Kıbrıs sorunu satranç tahtasındaki bir sonraki hamleler için hazırlık yaptığını yazan gazete, haberinde ayrıca BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre BM Basın Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’ın görevine şevkle devam edeceği mesajını gönderdi.

Dujarric, Kıbrıslı Rum muhabirin “Holguin’in ilk (Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye) tur görüşmelerini tamamlayarak geri döndüğü, bunun sonuçları hakkında söyleyecek bir şeyin olup olmadığı, Holguin’in adaya geri dönüp dönmeyeceği, hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı” şeklindeki sorusu üzerine, Holguin’in tecrübeli bir diplomat olduğunu, görevine şevkle devam edeceğinden hiçbir şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Dujarric açıklamasında ayrıca, Holguin’in New York’ta olup olmadığını veya Genel Sekreteri bilgilendirme fırsatına ne zaman sahip olacağını bilmediğini söyledi.

-Guterres-Yerapetridis görüşmesi

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görüşmede Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirtti.

Yerapetridis, Kıbrıs sorunu konusunda taraflara verilen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinden söz ederken BM Güvenlik Konseyi’nin iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarına bağlı kalmayı da sürdürdüklerini ifade etti.

Yerapetridis ayrıca Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelere sahip olmak için Yunanistan’ın her türlü olanağı tüketeceğini de söyledi.

-Hristodulidis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in ABD ziyareti öncesinde ve sonrasında Atina ile temas halinde olduklarını belirtti.

Yunan hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını desteklemekle kalmadığını aynı zamanda kendilerinin memnuniyetle karşıladığı, başrol bir rol üstlendiğini ifade eden Hristodulidis, iki ülke arasında her zaman var olan mutlak koordinasyondan da bahsetti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’a gelişini, Mart ayının ikinci on günü içerisinde beklediklerini kaydedereküzerinde anlaşmaya varılan çerçeve zemininde, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının da yaratılması temennisinde bulundu.

-Diğer gazeteler

Politis gazetesi ilgili haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, BM Genel Sekreteri’nin direktifi temelinde, tüm zorluklara rağmen çabalarını yoğunlaştırmaya ve devam ettirmeye kararlı olduğunu yazdı.

Gazete, diplomatik kaynakların gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak, Kıbrıs’taki iki tarafın, pozisyonları konusunda ikna edici olmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Habere göre diplomatik kaynaklar açıklamasında ayrıca, Türk tarafının “eşit egemenlik ve iki devlete dayalı çözüme ilişkin talebine yönelik uluslararası hukuka dayanan bir içerik ve hukuki tanım sunmadığını" savundu.

Gazete aynı bilgilerin, Birleşmiş Milletler'in de Türk tarafının “eşit egemenlik” talep ederken tam olarak ne kast ettiğini bilmediğini ileri sürdü.

Gazete haberinde Holguin’in adaya Mart ayı ortasında geleceğini, Kıbrıs öncesinde Londra’ya uğrayarak İngiliz liderliğiyle bir araya geleceğini yazdı.

-Rum örgütlerden Holguin ile görüşme talebi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Göçmenler Birliği” (PEP), “işgal altındaki belediyeler komitesi” ve “işgal altındaki köyler birliği” ismindeki örgütlerin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşme talebinde bulunacaklarını belirtti.

Üç örgütün dün bir araya gelerek toplantı yaptığını yazan gazete, bahse konu örgütlerin, Holguin ile görüşme talebinde bulunmaya ve Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs sorununa ilişkin muhtıra sunma kararı aldığını belirtti.