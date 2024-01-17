Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen “ev açma, hırsızlık, mülke tecavüz ve ikamet izinsiz” suçlarından yargılanan Feruz Matrasulov hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği Başkan Cemaller okudu. Başkan, 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de bulunan eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi. Başkan, sanığın daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, tahta saplı ekmek bıçağını alıp ikametgahının batıya bakan kilitli alüminyum sürme kapısını hasar yapmaksızın tasarrufundaki bıçakla zorlayıp açarak ikametgahın üst katında bulunan çocuk odası içerisinde komodin üzerinde bulunan Iphone Xs marka cep telefonunu sirkat edip, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı. Başkan Cemaller, sanığın G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi. Başkan, sanığın ifadesinde kalacak yeri olmadığı için daha önce de aynı eve girdiğini, ayrıca elektrikli süpürge çalıp, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Başkan, soruşturma kapsamında, sanığın ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde yakalandığı güne kadar 172 gün ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Hırsızlık suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplumun huzurunu bozduğuna dikkat çeken Başkan, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsiz kaldığına da vurgu yaparak, oy birliği ile 3 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.