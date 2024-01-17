Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla tutuklanan Ömer Kumlutepe, Mervan Bolat, Umut Bahçeci, Muhammed Dindar ve Amor Buya Kamara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Gönyeli Belediye Zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ömer Kumlutepe ’nin kullandığı, Mervan Bolat, Umut Bahçeci ve Muhammed Dindar’ın yolcu olarak bulunduğu KM 467 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edilmesi üzerine durdurulduğunu söyledi. Araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid ve bir gram kokain ele geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca 3 adet hassas terazi de bulunduğunu açıkladı. Akabinde zanlı Bahçeci’nin polisi görünce siyah bir çantayı olay yerine attığının belirlendiğini açıklayan polis, çantanın bulunduğunu, yapılan aramada 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Kumtepe ve Bolat’ın gönüllü ifade verdiğini, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı Amor Buya Kamara’nın da tutuklandığını söyledi. Polis, Amor Buya Kamara’nın Kumtepe’den bir gram uyuşturucu aldığını, her iki zanlının telefonunda uyuşturucu alışverişiyle ilgili mesajlar tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı Kumtepe ile Umut Bahçeciler’in ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, zanlı Muhammet Dindar’ın çalışma izninin iptal edildiğini, zanlı Mervan Bolat’ın ise çalışma izni ile ülkede bulunduğunu açıkladı. Polis, Amor Buya Kamara öğrenci kaydı olduğunu ancak bir süre önce kaydını dondurduğunu, aktif öğrenci olmadığını söyledi. Polis, Kumtepe’nin benzer suçtan 2, Dindar’ın 3 sabıkası olduğunu söyledi. Polis, Kumtepe ile Kamara’nın uyuşturucu madde verme, alma ve tasarrufu, diğer zanlıların ise sadece tasarruf ve alma suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, sabıkası olmayan ve çalışma izni bulunan Bolat’ın tutuksuz yargılanmasına, bu amaçla 25 bin TL nakit teminat yatırmasına; iki kefilin de 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, diğer zanlıları ise 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.