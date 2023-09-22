Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen ev açma, hırsızlık, mülke tecavüz ve ikamet izinsiz suçlarından tutuklanan Feruz Matrasulov bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de bulunan eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, tahta saplı ekmek bıçağını alıp ikametgahının batıya bakan kilitli alüminyum sürme kapısını hasar yapmaksızın tasarrufundaki bıçakla zorlayıp açarak ikametgahın üst katında bulunan çocuk odası içerisinde komodin üzerinde bulunan Iphone Xs marka cep telefonunu sirkat edip, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı. Polis, zanlının G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde kalacak yeri olmadığı için daha önce de aynı eve girdiğini, ayrıca elektrikli süpürge çalıp, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde 172 gün ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.