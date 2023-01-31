Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılanan Mustafa Yılmaz hakkındaki karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Soyer açıkladı. Başkan Soyer, ev açma suçlarının yaygınlaştığına değindi. Bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu kaydeden Başkan, sanığn borçlarını ödeyebilmek için söz konusu suçları işlediğini söylediğini belirtti. Soyer, sanığın iş bulup çalışarak borcunu ödemek yerine suç işlemesinin ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti. Soyer, sanığın 10 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de, bulunan iki katlı bir ikametgâhın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girdiğini; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53 bin 400 TL, bin 370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındığını aktardı. Başkan, sanığın bu paraları mağdurlara ödemediğini ve şikayetin sürdüğünü belirtti. Başkan Soyer, sanığın ayrıca, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15 bin 200 TL karşılığında kiraladığını belirtti. Başkan, sanığın söz konusu şahsın parasını geri iade ettiğini, bu meseleyle ilgili şikayetin geri çekildiğini söyledi. sanığın işlediği ev açma suçunun 20, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçunun 3 yıl hapislik öngördüğünü kaydeden Başkan, ciddi ve vahim suçlar işleyen sanığı 36 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.