Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, Hint keneviri tipi uyuşturucu madde kullanımında artış yaşandığını ortaya koydu.

Alithia ve diğer gazeteler, “Bağımlılıkla Mücadele Birimi (AAEK)” tarafından yürütülen bir araştırmanın, Hint keneviri tipi uyuşturucu madde kullanımında artış olduğunu gösterdiğini yazdı.

Habere göre, yaşları 15 ila 64 olan 3 bin 500 kişiyle yapılan görüşmede, katılımcıların yüzde 18’i, en az bir kere Hint keneviri denediklerini belirtirken, 2019 yılında bu oranın yüzde 14 olduğu vurgulandı.

Gazete, en yüksek kullanım oranının ise yüzde 27’yle 25-34 yaşları arasında görüldüğünü, katılımcıların yüzde 73’ünün, söz konusu maddeye kolayca erişebileceklerini söylediklerini de aktardı.