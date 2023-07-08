Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 104 milyon nüfusa sahip Batı Bengal eyaletinde halk bugün belediye seçimleri için sandık başına gitti.

Sandık başlarında çıkan kavgalarda Trinamool Kongre Partisinden 6, Bharatiya Janata Partisinden 1, Hindistan Komünist Partisi, Kongre Partisi ve yerel Müslüman partiden birer kişi yaşamını yitirdi, ölen 11. kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.