Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracının, Ay'ın güney kutbunda muhtelif elementleri tespit ettiği ve kükürt varlığını doğruladığı açıklandı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi'nden (ISRO) uzay keşif aracının elde ettiği son bulgulara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uzay keşif aracının alüminyum, kalsiyum, krom, titanyum, manganez, oksijen ve silisyum elementlerini tespit ettiği aktarılırken, aracın "kükürt varlığını açık şekilde doğruladığı" bildirildi.

ISRO Başkanı S. Somnath, uzay keşif aracının aynı zamanda Ay'ın atmosferini ve sismik aktiviteleri inceleyeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca keşif aracının rotasının dün 4 metre genişliğinde bir kratere yaklaşmasıyla yeniden belirlendiği aktarıldı.

- Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.