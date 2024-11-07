(Kamalı Haber) - Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Karakuş, Kezban Yayman, Meryem Altunterim sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılardan alkollü mamayı hazırlayan Altunterim ile bebekleri besleyen Ayşe Durak, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme, diğer zanlılarla dikkatsizlik ve ihmalkarlık suçlarından duruşmaya çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten müfettiş Hüseyin Zaifer, 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi. Polis, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz ve ihmalkar davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti. Polis, mama içerilen 7 bebekten birinin yaşamını yitirdiğini, 6’nın ise tedavi altına alındığını belirtti. Polis, tedavi altında 6 bebekten 3’ünün önceki gün taburcu edildiğini kaydetti. Polis, her ne kadar bebeklerin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilse de ileride kalıcı bir hasar olup olmadığına dair araştırmaların sürdüğünü belirtti. Polis, yaşamını yitiren bebeğin ek otopsi raporunun beklendiğini, Türkiye Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor ışığında zanlılar aleyhine getirilen suçlamaların değişebileceğini kaydetti. Polis, zanlılardan Çağrı Şah, Güler Karakuş ve Kezban Yayman’nın dikkatsizlik ve ihmalkarlık suçundan teminata bağlanmasını talep etti. Polis, Altunterim ile Durak’ın bebeğin ölümünde ihmali olduklarına dair ciddi şüpheler olduğunu ifade ederek, bu iki zanlının ise tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca tüm zanlıların açığa alınarak aleyhlerinde disiplin soruşturması başlatıldığını da ekledi.





Zanlı Durak’ın avukatı ise Müseyde, Ayşe ve Melis hemşirenin doktorun yanlış işlem yaptığına tanık olduğunu savunarak, “Doktor müdahalesi öncesi çocuğun ciğer filmleri mevcut, doktor müdahalesinden sonra ciğerlerinde yırtılma oldu” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların tümünün yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün polise giderek ıspat-ı vücutta bulunmalarına, her birinin 200’er bin TL nakit teminat yatırmasına, Çağrı Şah, Güler Karakuş ve Kezban Yayman için 3’er kefilin, Altunterim ile Durak için ise 4’er kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.