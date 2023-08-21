Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme, Lefkoşa’da meydana gelen ateşli silah tasarrufu ve taşıma suçlarından tutuklanan Adem Ersin Aykıt, İzzet Ersalan, Gürkan Ercan ile Fikret Can bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Tanay olguları aktardı. Polis, zanlı Adem Ersin Aykıt’ın 1 Ağustos 2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte parayı, Türk Lirasına çevirdiğini söyledi. Polis, döviz bürosundan yapılan şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek, 2 Ağustos’ta tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde İzzet Ersalan ile birlikte Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a gittiklerini, yanlarında götürdükleri bir adet silahı güneydeki aranan şahsa sattıklarını ve bin 300 euro aldıklarını söylediğini aktardı. Polis memuru, ifade üzerine Eraslan’ın da 7 Ağustos tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, iki zanlının cep telefonunda yapılan incelemede Gürkan Ercan ile Fikret Can’a ulaşıldığını açıkladı. Polis, Ercan’ın 14 Ağustos, Can’ın ise 17 Ağustos’ta tutuklandıklarını belirtti. Polis, cep telefonlarında yapılan incelemede tüm zanlıların silah satışıyla ilgili mesajlaşmalarının belirlendiğini aktardı. Zanlı Aykıt’ın dün sabah Girne’de sahte para meselesinden dolayı teminata bağlandığını kaydeden polis, Aykıt ve diğer 3 zanlının Lefkoşa’da meydana gelen ateşli silah taşıma ve tasarruf suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 200 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 200 bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.