Güney Kıbrıs’ta hellimdeki süt kotasıyla ilgili olarak yayımlanan yeni kararnamenin yanı sıra konunun Tarım Bakanı Maria Panayotu tarafından ele alınma şeklinin, hellimle ilgili üretim zincirindeki tüm paydaşları kızdırdığı belirtildi.

Peynir üreticilerinin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün işareti taşıyan ürünün ihracatıyla ilgili “tehlike çanlarını çaldığını”, büyükbaş hayvan besicilerinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i görmek istediğini yazan Alithia, küçükbaş hayvan besicilerinin ise AB düzeyinde yasal olarak hareket etmek konusunda kararlı olduklarını söylediklerini iletti.

Tarım Bakanı Maria Panayotu açıklamasında sunulan yeni kararnamenin ve süt kotasının hesaplanması yönteminin tüm paydaşlara yardımcı olacağını söylerken, paydaşların tümünün ise bununla hemfikir olmadığı kaydedildi.

Gazeteye göre küçükbaş hayvan besicileri dün yaptıkları açıklamada, beş yıllık geçiş döneminin doğru şekilde kullanılmadığını ifade ederken, üyelerinin harekete geçme ve protestolarda bulunma niyetine sahip olduğunu da ifade etti.

Büyükbaş hayvan besicileri adına konuşan koordinasyon komitesi sözcüsü Petros Kailas ise açıklamasında, yeni kararnamenin mevcut olmayan küçükbaş hayvan sütü oranlarına dayandığını söylerken, kararnamenin uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki bir soruya ise olumsuz yanıt verdi.

Kailas, ihtiyaç duyulan miktarda keçi ve koyun sütü bulunmadığını sözlerine ekledi.