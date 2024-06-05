Güney Kıbrıs’ta hellim üretiminin tarafları olan büyükbaş, küçükbaş hayvan üreticileri ile peynir üreticilerinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Tarım Bakanı Maria Panayotu’yla gerçekleştirdikleri toplantıdan bir sonuç çıkmadığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hellim’in, AB tarafından onaylanan Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) dosyasındaki kriterlere göre üretilmesi konusunda dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Tarım Bakanı Maria Panayotu ve Hellim üretimi süreci faktörlerinden hayvan üreticileri ile peynir üreticileri arasında gerçekleştirilen toplantıdan sonuç çıkmadığını yazdılar.

Gazete, yılladır süregelen sorunun dün 3 buçuk saat süren toplantıda da çözülemediğini ve ortaya çıkan tek sonucun “tarafların birbirlerine güvenmedikleri” olduğunu belirtti.

Hellim dosyasına göre, Hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün oranının, 2029 yılının temmuz ayına kadar, yüzde 50’nin üzerine çıkması gerektiğini vurgulayan gazete, bu orana büyükbaş hayvancıların itirazlarının bulunduğunu, hatta bazılarının hellim dosyası konusunu mahkeme taşıdıklarını hatırlattı.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü toplantıda taraflara, küçükbaş hayvan sütünün yüzde 25 oranında kalması öngörülen tarih olan 9 Temmuz 2024’e kadar uzlaşmaları için süre tanıdığını, uzlaşı olmaması durumunda ise süt oranlarını belirlemesi için Tarım Bakanı’na yetki vereceğini söylediğini de aktardı.