Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Tarım Bakanı Petros Ksenofondos’un, hellimde kullanılacak keçi-koyun sütü oranıyla ilgili mevcut kararnamenin 21 Şubat 2024’e kadar uzatılması için öneri sunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Başkanlık Sarayı’nda dün, Peynir Üreticileri Birliği ile Hükümet kanadı arasında hellimle ilgili kritik bir toplantı yapıldığını kaydederek, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in toplantıyla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre Letimbiotis, 3 saat süren toplantının ardından, konunun detaylı şekilde irdelendiğini ve peynir üreticileriyle Hükümet kanadının kendi önerilerini masaya koyduğunu söyledi.

Letimbiotis, Hükümet kanadının mevcut kararnamenin 21 Şubat’a kadar uzatılması önerisini, hellim için Avrupa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun da aynı gün neticelenecek olmasından dolayı yaptıklarını kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, şu andaki kararnameye göre hellimde kullanılacak keçi-koyun sütü oranının yüzde 19 olduğunu ve bu oranın 1 Şubat itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını, ancak şimdilik (21 Şubat’a kadar), bu oranın yüzde 19 olarak uygulanmaya devam edilmesine yönelik öneri sunduklarını belirtti.

Letimbiotis, 1 Temmuz 2024 itibarıyla, keçi-koyun sütü üretiminin kayıt altına alınmasının da kararlaştırıldığını Mart ayının ilk haftasında, bu konuyla ilgili yeniden toplantı yapılacağını açıkladı.

Peynir üreticileriyle Hükümet’i birleştiren şeyin, hellimin daha da ilerletilmesi olduğuna işaret eden Letimbiotis, üreticilerle temas halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haberde, Peynir Üreticileri Birliği’nin de bugünkü genel kurulunda, bir süre önce açıkladıkları imalathaneleri kapatma kararını erteleyip ertelemeyeceklerini görüşeceklerini açıkladığı ifade edildi.