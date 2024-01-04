Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretiminde yaşanan anlaşmazlığın içinden çıkılamaması nedeniyle bugün, Başkanlık Sarayı’nda kritik bir toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, MİK hellimleri için 20 Ekim 2023’te genelge yayınlandığını ve bu genelgede, hellim üretiminde kullanılacak keçi-koyun sütünün yüzde 10’dan 19’a çıkarılmasının öngörüldüğünü; ancak bu oranı fazla bulan peynir üreticilerinin, 10 Ocak itibarıyla imalathanelerini kapatma kararı alarak, 1 Ocak 2024’ten itibaren de, 22 Temmuz 2022’de imzalanan anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını açıkladıklarını yazdı.

Gazete, toplantıya peynir üreticilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ve Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanlığı ile Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkililerinin katılacağını kaydetti.

Haberde, büyükbaş hayvan üreticilerinin de, peynir üreticilerinin imalathanelerini kapatma kararının hayata geçirilmesi halinde, ellerinde kalacak inek sütlerini 10 Ocak’ta Başkanlık Sarayı’na götüreceklerini açıkladıkları belirtildi.