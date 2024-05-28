Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Başbakanlık önünde düzenlediği eylem Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Hayvancılardan İşgal Bölgelerinde Olaylı Protesto” başlığıyla aktardığı haberinde, hayvancıların sekiz gündür Başbakanlık önünde, "Hollanda’dan" et ithaline izin verilmesi nedeniyle protesto eylemi yaptığını yazdı.

Gazete, dünkü eylemde olaylar çıktığını ve gerginlik yaşandığını kaydederek, eylemcilerin hükümeti istifaya çağırdığını belirtti.

Haber, Alithia gazetesinde “İşgal Bölgelerindeki Hayvancılar Çok Öfkeli”, Haravgi gazetesinde de “İşgal Bölgelerindeki Hayvancıların Protesto Eylemi Sürüyor” başlığıyla aktarıldı.