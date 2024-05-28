“Eşit müktesep haklarımız temelinde, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi için uğraşıyoruz”

“Kıbrıs Türk halkı haksızlığa uğramaya devam ediyor, Kıbrıslı Türklerin bireysel ve evrensel insan hakları ihlal ediliyor. Bunlar verilen vaadlerin yerine getirilmesiyle son bulmalı”

Tatar TC Melbourne Başkonsolosu’nun onuruna verdiği resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı adalet, eşit muamele, eşit fırsatlar ve eşit statü arayışındadır. Kıbrıs'ta eşit müktesep haklarımız temelinde, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Tatar uluslararası topluma, Kıbrıs'ta Ada'nın gerçeklerine, iki halkın, iki demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir çözümü destekleme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının haksızlığa uğramaya devam ettiğini, insanlık dışı izolasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun uluslararası toplum tarafından verilen vaadlerinin yerine getirilmesiyle son bulması gerektiğini, Kıbrıslı Türklerin bireysel ve evrensel insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık'ın, onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Melbourne Başkonsolosluğu Rezidansı'nda yer alan resepsiyona Melbourne’da yaşayan bazı Kıbrıslı Türklerle Türklerin yanı sıra Victoria Eyaleti Parlamentosu Gaziler Bakanı, Küçük İşletmeler Bakanı ve Gençlik Bakanı Natalie Süleyman da katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya ilk gelişinin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çok sayıda organizasyona ve toplantıya katılmak üzere Avustralya'ya ziyarette bulunduğunu söyledi.

-“Kalplerimizin tek attığını tüm dünyaya göstermek için buradayım”

Kıbrıs Türklerine şükranlarını sunmak için Avustralya'ya gittiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizleri kucaklamak, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı her yerde, ister KKTC'de, ister Anavatan Türkiye'de, ister İngiltere'de, ister Avustralya'da olsun, kalplerimizin tek attığını, kalbimizin öz vatanımız KKTC ile attığını tüm dünyaya göstermek için buradayım. Biz kendi dilimize, tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip bir halk olarak varlığımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Sydney'de düzenlenen festivale katıldığını belirten Tatar, “Festivalde birlik ve beraberlik için, kültür ve geleneklerimizin muhafaza edildiğini gördüm. Sizi takdir etmek ve teşekkür etmek istiyorum” dedi.

-“ Baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir halk düşünün…”

Tatar şöyle konuştu: “Kıbrıs'tan Avustralya'ya giden insanların gemiyle seyahat etmesi aylar sürerken, Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar ve baskılar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir halk düşünün. . . İki ülke arasında mektupların gönderilmesinin aylar sürdüğü, bugün sahip olduğumuz iletişim teknolojisinin ve internetin bulunmadığı bir dönem... Ancak buna rağmen dirençli, kahraman halkımız, hiç tanımadığı yeni bir ülkeye, yeni hayatlar kurmak için gelmiş, bunu yaparken de kültür ve geleneklerini korumayı başarmıştır. Çocuklarınızı ve torunlarınızı, çok kültürlü Avustralya'nın sosyal dokusunu zenginleştiren tarih ve kültürlerini öğreterek yetiştirdiniz."

Avustralya'yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olduğunu belirten Tatar, üç yıldır yaptığı çevrimiçi toplantılarda kendisine yöneltilen davetler üzerine Avustralya’yı ziyaret sözü verdiğini anlattı.

- “Kıbrıs Türk halkı adalet, eşit muamele, eşit fırsatlar ve eşit statü arayışındadır”

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ziyarette emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, "Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberliğine her zaman büyük önem verdim. Vatanımızdan binlerce kilometre uzakta, bu çok önemli ve etkili ülkede sizler bizim sesimizsiniz. Kıbrıs Türk halkı adalet, eşit muamele, eşit fırsatlar ve eşit statü arayışındadır. Kıbrıs'ta eşit müktesep haklarımız temelinde, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi için uğraşıyoruz. Uluslararası topluma, Kıbrıs'ta Ada'nın gerçeklerine, iki halkın, iki demokrasinin ve iki devletin varlığına dayanan bir çözümü destekleme çağrısı yapıyorum” dedi.

Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerini öz vatanları KKTC’ye ve Anavatan Türkiye’ye duydukları sevgi ve bağlılık dolayısıyla tebrik eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'da dördüncü kuşağına girdiğini belirterek, gençlerin Türkçe öğrenmesinin, kültür ve geleneklerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.

-“ Bireysel ve evrensel insan hakları ihlal ediliyor”

Kıbrıs Türk halkının haksızlığa uğramaya devam ettiğini, insanlık dışı izolasyona maruz bırakıldığını kaydeden Tatar, bunun uluslararası toplum tarafından verilen vaadlerinin yerine getirilmesiyle son bulması gerektiğini, bireysel ve evrensel insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

-“Yeni vizyonumla Cumhurbaşkanlığına seçildim”

Kıbrıs meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni vizyonuyla Cumhurbaşkanlığı'na seçildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Benim yeni vizyonum, Kıbrıs'ta çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanması gerektiğidir. Kıbrıs Rum tarafının engelleyici politikası, Ada'nın yönetimini ve kaynaklarını Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmayı reddetmesi nedeniyle federal çözüm müzakereleri onlarca yıldır denendi, başarısızlıkla sonuçlandı ve tükendi.”

Cumhurbaşkanı Tatar, 2004 yılında yapılan eş zamanlı referandumlarda Rum tarafının Annan Planı'na yüzde 76 oranında ret oyu verdiğini; Kıbrıs Türk halkının ise planı yüzde 65 oranında kabul ettiğini anımsattı.

-“Kıbrıs Türklerine sözler verildi, yerine getirilmedi”

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzolasyonların sona ermesi, halkımızın direkt uçuş ve doğrudan ticaretten yararlanması, gençlerimizin kendi bayrağımız altında birçok önemli spor turnuvasına katılmasının sağlanması için Kıbrıs Türklerine sözler verildi, ancak bu sözler hiçbir zaman yerine getirilmedi.”

Temmuz 2017'de Crans-Montana'da federal çözüme yönelik son müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, artık Kıbrıs için yeni bir sayfa açmanın, federal çerçevenin dışında düşünmenin ve yeni bir çözüme bakmanın zamanının geldiğini, İki devlete dayalı Kıbrıs adası ve bölgenin yararına olacak iş birliği ilişkisini amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 77. ve 78. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması, KKTC ile ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkiler kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Tatar, Erdoğan'ın bu tarihi çağrılarda dünya uluslarını KKTC'yi resmen tanımaya davet ettiğini kaydetti.

-“ Kıbrıs, Türkiye ve KKTC için milli davadır”

Tatar, KKTC'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetinin tam desteğiyle 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini ve Türk ülkeleriyle farklı alanlarda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Kıbrıs adasının jeopolitik ve stratejik önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs, Türkiye ve KKTC için milli davadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sydney'i ziyaret etmiş ve oradaki kutlamalara katılmış biri olarak, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 80. yıl dönümü kutlamalarında sizlerle birlikte Melbourne'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. KKTC ile Avustralya'daki toplumumuz arasındaki köprüyü güçlendirmek için buradayım. Biz bir halkız ve dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, kalplerimiz aynı amaç için, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan Vatanımız KKTC için birlikte atıyor” dedi.

-Süleyman: “Kıbrıslı Türkler nesillerdir Avustralya’nın çok kültürlü dokusuna katkıda bulunuyor”

Victoria Eyaleti Parlamentosu Gaziler Bakanı, Küçük İşletmeler Bakanı ve Gençlik Bakanı Natalie Süleyman da konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar'ı Avustralya'da görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve “Kıbrıslı Türkler nesillerdir eyaletimizin çok kültürlü dokusuna katkıda bulunuyor. Victoria, Avustralya'nın en büyük Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Topluluğumuzun her yerinde başarılı göçmen hikayeleri var. Çeşitliliğimizi, kültürümüzü ve dilimizi kutlamaktan gurur duyuyoruz. Victoria'yı özel kılan da budur." diye konuştu.