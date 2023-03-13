Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerinden bağış olarak toplanan 1 milyon 600 bin liralık nakdi yardım depremzedelere iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine teslim edildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet büyükelçiliği ziyaret ederek, üyelerinin bağışları ile topladıkları 1 milyon 600 bin liralık yardım çekini deprem bölgelerine gönderilmek amacıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na verdi.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, çok duygulandığını belirterek, "Bu yardım, bugüne kadar buradan yapılmış en büyük yardımlardan birisi. Bu yardım tek tek hayvancıdan yani emekçiden toplanmış. Yani kuruş kuruş toplanmış. Nasıl bu kadar büyük bir destek olduğunu düşündüm. Yardımı yapanların bu felaket karşısında yürekleri parçalanmış ve bu gözlerinden okunuyor." diye konuştu.

Depremden sonra KKTC'de Türkiye'deki depremzedeler için birçok yardım kampanyası başlatıldığına işaret eden Feyzioğlu, anlamlı yardımlarından dolayı KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğine teşekkür etti.

Naimoğulları da deprem felaketinin kendilerini derinden etkilediğini ve yüreklerini yaraladığını söyleyerek, "6 Şubat'tan itibaren ana vatanımızdaki deprem bölgelerine 3 hafta ara ile 9 tır süt gönderdik. Şimdi de üyelerimizden topladığımız 1 milyon 600 bin liralık yardımı Sayın Büyükelçimize teslim ettik. Yardımlarımız önümüzdeki günlerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, Kıbrıslı Türk hayvan üretici ve yetiştiricileri olarak Türk milletinin devamlı yanında olduklarını belirterek, Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.