Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor.

Başbakan ile görüşme talebinde bulunan eylemciler, görüşme gerçekleşmemesi nedeniyle Başbakanlık önünde araçları ile bekleyişlerini sürdürüyor.

Eylemcilerin, saman balyalarını dökerek Başbakanlık önünde yaktıkları ateş itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Başbakanlık önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için bu sabah Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği öğle saatlerinde Başbakanlık önünü araçları ile kapatmıştı.