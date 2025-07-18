Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod boyunca bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.