Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod boyunca bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
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Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.