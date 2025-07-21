Hava sıcaklığı iç kesimlerde 44 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, periyod süresince bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Yarın sabah saatleri yer yer sisli, hava açık ve az bulutlu olacak. Çarşamba günü de açık ve az bulutlu olması beklenen hava, haftanın geri kalanında açık seyredecek. Havanın, 27-28 Temmuz tarihlerinde ise yine açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.