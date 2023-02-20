Kandilli Rasathanesi, Kıbrıs saatiyle 19.04’te merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Yerin 7.7 km derinliğinde meydana gelen deprem, Kıbrıs’ta da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıktı.

Kandilli Rasathanesi saat 20.04'te (Kıbrıs saati ile 19.04) merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kıbrıs’tan da hissedilen depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü.

Bahse konu depremin ardından yine Hatay merkezli, Türkiye saati ile 20.07’de 3.6 ve 20.13’te 4.0 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.