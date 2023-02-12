Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaz altında kalan bir kız çocuğu, bir kadın ve anne ile küçük oğlu olmak üzere toplam dört kişi kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay’da müftülüğün yanındaki binanın enkazından bir kız çocuğu ekipler tarafından kurtarıldı.

Depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan bir kadına da sağ ulaşıldı. Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

-Hatay'da anne ve oğlu sağ kurtarıldı

Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlunu da enkazdan kurtardı.

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu.

Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20'de Ömer'i çıkardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer'in annesini de enkazdan kurtardı.