Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.